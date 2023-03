Torna il festival Internazionale Kids con un programma ricco di ospiti

Torna anche quest’anno ‘Internazionale Kids’ a Reggio Emilia, il primo festival italiano di giornalismo per bambini del mensile omonimo che ogni mese porta in Italia il meglio della stampa internazionale per lettori tra i 7 e i 13 anni. Si parte venerdì 12 maggio, per tre giornate di eventi dedicati all’attualità e all’informazione, con un programma ancora più ampio. Un’edizione rinnovata ma sempre guidata dall’idea di coinvolgere le nuove generazioni nella comprensione di un mondo in evoluzione: al centro, l’attivismo e i suoi temi, dai diritti all’ambiente, con uno sguardo sempre aperto sull’attualità. Ma anche musica e giochi, danza, fumetto e molto altro negli spazi del festival, che quest’anno saranno sei: ai Chiostri di San Pietro e al Palazzo dei Musei si aggiungono il teatro Cavallerizza e il teatro Valli, La Fonderia e il Mapei Stadium- Città del Tricolore.

Un programma ricco di appuntamenti per un weekend insieme alla redazione di ‘Internazionale Kids’ e a tanti ospiti, attiviste e cantanti, scrittrici e giornalisti, illustratori, artiste, performe. Per la prima volta anche incontri destinati agli adulti: educatori, insegnanti e genitori, infatti, potranno partecipare al festival in maniera inedita, con quattro appuntamenti dedicati.

Faranno parte del Festival 40 incontri, tra spettacoli, conferenze, presentazioni di libri e proiezioni, e 24 laboratori, che metteranno al centro la creatività e il pensiero critico, dal lavoro di una redazione alla sperimentazione con il corpo, dalla creazione di magliette alla musica elettronica. Tanti gli appuntamenti in cui esplorare, partecipare, immaginare, con numerosi ospiti e proposte per aprire sempre di più il proprio sguardo sul mondo.

A tutti i partecipanti sarà regalato un kit con un taccuino e una penna, realizzati in materiale riciclato, offerto da Tetra Pak.

Tra gli ospiti, Anna Woltz (foto), tra le più note autrici olandesi per ragazzi, incontrerà alcuni studenti di Reggio (in un’anteprima del festival rivolta alle scuole il venerdì mattina), sia il pubblico del festival (sabato 13 maggio), per raccontare la storia di quattro ragazzi nascosti nei tunnel di Londra durante i bombardamenti del 1940, protagonisti del suo libro La ragazza della luce (Beisler 2023). Il divulgatore scientifico Amedeo Balbi sarà invece protagonista in un incontro allo stadio per parlare di stelle, intervista che sarà preceduta e seguita, per chi vorrà, anche da un tour inedito dagli spogliatoi alle tribune dello stadio a cura di Generazione S.