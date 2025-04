Torna il gioco dello ’scusin’. Col colore ’rosa Giro d’Italia’

Torna domenica prossima 20 aprile, giorno di Pasqua, e lunedì 21 aprile, Pasquetta, una delle manifestazioni tradizionali più radicate e amate dell’Appennino: lo Scusìn nel centro storico di Castelnovo. Si tratta della storica battaglia a colpi di uova sode colorate, che ovviamente non vengono lanciate ma devono essere picchiettate tra loro punta contro punta: l’uovo che si rompe perde la sfida e viene conquistato dall’avversario. Quest’anno lo Scusìn sarà anche a tema Giro d’Italia, con tante uova colorate di rosa e anche gli addobbi che renderanno più bello e accogliente il paese e i quartieri più antichi del centro saranno tutti a tema. Saranno come sempre due giorni all’insegna dell’allegria, dell’amicizia della famiglia e della solidarietà, proposte dall’Associazione commercianti e cittadini del Centro storico, insieme al Centro Commerciale Naturale, all’Associazione Alpini, da anni partner indispensabile dell’evento, e le associazioni Vogliamo la Luna, Cieli Sereni, Fondazione Don Zanni, Progetto Nautilus. Domenica di Pasqua il programma prevede l’apertura dello scusin dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 nel centro storico, con musica e artisti di strada, i gonfiabili per i bambini e la possibilità di pranzare all’aperto con le specialità dell’associazione Carpineti da vivere.

s.b.