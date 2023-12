Torna il mercatino del riuso

Domani torna in centro storico a Luzzara il mercatino del riuso, antiquariato e handmade, a partire dalle 7.30 e con i vari banchetti che resteranno aperti fino al primo pomeriggio, con oggetti regalo e l’occasione per poter trovare articoli adatti in vista dello scambio di doni natalizi. Il programma di questa edizione speciale, anche in attesa della ricorrenza di Santa Lucia, molto amata dai bambini, prevede anche varie animazioni per i più piccoli con truccabimbi e uno spettacolo dal vivo con le fisarmoniche. A tutti i bambini che visitano il mercatino sarà offerto un gadget in omaggio. Chi volesse partecipare come espositore al mercatino può chiedere informazioni a Luca (telefono 353-4452834). Il mercatino luzzarese sarà poi sospeso nei mesi più freddi, con l’appuntamento destinato a riprendere dal 3 marzo 2024.