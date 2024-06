Torna il ’Radio Bruno Estate’. Una parata di stelle in piazza

"Finalmente a Reggio". Saluta così Gianni Prandi, presidente di Radio Bruno, il ritorno in città di Yoga Radio Bruno Estate dopo un’assenza di dodici anni. Era infatti il 2012 quando il sisma colpì la regione.

"Reggio, insieme a Modena, è casa nostra, la sentiamo in modo particolare e non vediamo l’ora di riabbracciare le migliaia di persone – 9000 capienza massima – che accorreranno, speriamo, in piazza della Vittoria", continua Prandi. Sarà una parata di stelle, con Emma, Articolo 31, Alfa, Baby K, Orietta Berti, Ermal Meta, Gaia, Rocco Hunt, Clara, Fred De Palma, Boomdabash, Mida, Benji & Fede, Petit, Eiffel 65, Aiello, Icy Subzero e ospite internazionale l’olandese Dotan con la sua ‘Louder’.

Il tour estivo di Radio Bruno prenderà il via da Reggio martedì 25 giugno (ore 16, apertura ingressi; 20, pre-show; ore 21, inizio concerto) in piazza della Vittoria, a ingresso gratuito. A fare gli onori di casa Orietta Berti, oltre mezzo secolo di carriera e un’energia che non smette di sorprendere i fan: porterà il singolo estivo ‘Una Vespa in Due’, che ha registrato con Fiorello. Emma approda sulle ali di ‘Femme Fatale’, già tra le hit dell’estate. Gli Articolo 31 portano ‘Protomaranza’, album che segna il ritorno di J-Ax e DJ Jad. Attesissimo da un pubblico di fedelissimi, e giovanissimi, è Alfa, mentre al grido di ‘Yo Baby K’, la carica di Baby K si sprigionerà con ‘Fino al Blackout’. Prima prova live per il tour di Ermal Meta, a poche settimane dall’uscita del disco ‘Buona fortuna’, il ritorno di Gaia, creatura nata ad Amici, con i recenti ‘Dea Saffica’ e ‘Sesso e Samba’, il rap/reggaeton di Fred de Palma, alfiere della latin music in Italia, e poi Clara, che dopo i ‘Diamanti Grezzi’ sul palco di Sanremo si esibirà sulle note del disco di debutto ‘Primo’. Un mix di urban e pop, con tutta la freschezza dei suoi 18 anni, sarà quello di Petit e la manifestazione darà nuovamente spazio ai talent di Amici, con Mida e il suo sound tra pop, rap e latin. Flow travolgenti e testi autentici per il rapper romano Icy Subzero, quindi Rocco Hunt con il nuovo singolo ‘Musica italiana’, mentre Aiello ricomincia da ‘Talete’, romantico e matematico. Reunion per Benji & Fede con ‘Musica animale’ e tutti pronti a ballare con gli Eiffel 65 e il loro pezzo ‘Bestiale’. Boomdabash renderanno il palco bollente con il pezzo estivo ‘Love u hate u’, super orecchiabile. A presentare la serata, Alessia Ventura ed Enzo Ferrari.

"La buona musica è un’ottima occasione per incontrarsi e vivere la città. Accogliamo con entusiasmo e soddisfazione un appuntamento classico dell’estate reggiana nella nostra città", dice il neo sindaco Marco Massari.