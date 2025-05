Torna Internazionale Kids. Il giornalismo per i ragazzi: "Un festival aperto al mondo"

Ritorna Internazionale Kids a prendersi la piazza reggiana, nel weekend a venire, da domani all’11 maggio, con l’informazione per ragazzi dai 7 ai 13 anni. Il primo festival di giornalismo per bambine e bambini, che trae origine dal mensile che porta in Italia il meglio della stampa straniera a misura dei più piccoli, giunge alla quinta edizione e "diventa parte costitutiva della nostra città", saluta sindaco Marco Massari.

"Della rivista condividiamo lo spirito di innovazione e ricerca, improntato a un’educazione di qualità, inclusiva e aperta sul mondo". Reggio Emilia, la ‘città dei bambini’, più che mai incubatrice di idee e aperta a nuove scoperte, come sottolinea Martina Recchiuti della direzione artistica: "È un grandissimo esercizio di creatività che ci spingete a fare, uscendo dalla redazione, dopo avere letto, tradotto e scelto le notizie, sempre sintonizzandoci con le richieste dei nostri esigenti lettori".

Si parlerà di ambiente, musica, libri e relazioni, nel ‘grande teatro del nostro corpo’, nei vari luoghi del festival, che hanno il loro fulcro in piazza Martiri, fra tenda, pratino e Teatro Valli, alla Cavallerizza, palazzo dei Musei, Mapei Stadium e, da quest’anno, Biblioteca delle Arti.

Dai laboratori di guerrilla gardening alla potenza della scrittura a mano, da quello che succede in Siria all’educazione e affettività, e ancora foreste, ghiacciai, poesia, fenomeno K-Pop e una rassegna di documentari internazionali. Silvia Vecchini e Sualzo, autori di Carlotta superflash, la storica Vanessa Roghi, la filosofa Maura Gancitano, il velista Ambrogio Beccaria, il giornalista Alberto Puliafito, l’illustratore norvegese Øyvind Torseter, la cantante e regista Margherita Vicario sono solo alcuni dei nomi che animeranno il festival. "Crediamo sia molto importante offrire ai più piccoli spazi in cui riflettere e fare domande", osservano Recchiuti e Alberto Emiletti della rivista.

Di appuntamento importante, che dà ai più giovani la possibilità di avere strumenti e chiavi di lettura, ha parlato Marwa Mahmoud, assessora alle politiche educative: "Al centro, temi molto alti, Medio Oriente, intelligenza artificiale, Europa. La coprogettazione dell’evento vede poi mondo della scuola e università interagire e lavorare con il festival".

Il direttore di Fondazione Palazzo Magnani, Davide Zanichelli, commenta: "Anche quest’anno siamo a fianco di Internazionale Kids, tra la riflessione sulla Gen-Z di Fotografia Europea e i più piccoli di Reggionarra, disegnando un arco di interesse verso le nuove generazioni". Simona Giorgetta, amministratrice unica Mapei Stadium, rivela: "Quest’anno aggiungiamo emozione a emozione perché protagonista dell’incontro ‘MARE Storie tra le onde’ sarà il nostro navigatore oceanico Ambrogio Beccaria". Infine, Francesco Castellone di Gruppo Iren, main sponsor, che afferma "educazione alla sostenibilità e cittadinanza attiva sono parte di ciò che portiamo avanti con Eduiren".