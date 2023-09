Torna la banda dei John Derr a Cavriago: rubato trattore da 70mila euro

Nuovo furto della ’banda dei trattori’ ai danni di un’azienda agricola reggiana. La notte di domenica ignoti malviventi hanno colpito Codemondo, il Ghiardo e Cavriago, introducendosi in un podere per poi prelevare un John Deer (la Ferrari verde dei trattori). Probabilmente i ladri si sono avvalsi di un secondo mezzo - un bilico o un carro attrezzi - su cui caricarlo per farlo sparire rapidamente. Un furto da decine di migliaia di euro, oltre ad un danno nell’immediato che rallenta il lavoro quotidiano dell’impresa. La notizia si è rapidamente diffusa tra i colleghi agricoltori, che ora temono una nuova ondata di raid criminali come quella che tra febbraio e marzo aveva interessato sia la Val d’Enza reggiana che l’altra sponda, con quando la notte del 12 marzo a Casalbaroncolo di Parma in una notte vennero addirittura fatti sparire da due fattorie due trattori John Deer ed un grosso rimorchio. La banda agisce sempre a colpo sicuro e sicuramente ha basisti in zona, che segnalano i macchinari nelle fattorie, oltre agli orari in cui i proprietari dormono. In nessuno dei tanti furti i contadini hanno sentito rumori o i cani hanno segnalato la presenza di estranei nei cortili. I mezzi vengono fatti sparire con rapidità: solo in un paio di casi sono stati ritrovati, ma di solito vengono trasportati clandestinamente lontano (forse anche all’estero) per poi essere venduti come usato oppure smontati, per ottenere pezzi di ricambio. In primavera erano state colpite l’azienda agricola Domenico Fontanili, sempre a San Bartolomeo, in via Caleri; la "Antica corte delle vacche rosse" di Luciano Catellani, tra Cavriago ed Aiola; l’azienda agricola Futura di Enrico Mori, in via Torre a Cavriago, e l’azienda di Denis Tognoni, in via Gastione a Rubbianino.

Francesca Chilloni