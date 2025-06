Torna la Cena in bianco sotto la luna. A tavola nobili e popolani di Matilde

Il cuore di Reggio torna a tingersi di bianco per una delle serate più attese dell’estate. Sabato 28 giugno, piazza della Vittoria si trasformerà in un’elegante salotto a cielo aperto per accogliere la nuova edizione della Cena in Bianco, evento che unisce convivialità, storia e solidarietà.

Quest’anno la protagonista indiscussa sarà Matilde di Canossa, con la sua corte e le atmosfere medievali: al centro della piazza sarà allestito un grande ’tavolo della Contessa’, attorno al quale sederanno nobili e popolani in abiti storici, in un gioco di rievocazione e comunità. A fare da quinta scenica, il Teatro Valli; ad aprire la serata, la sfilata degli sbandieratori della Contrada Maestà della Battaglia di Quattro Castella. A seguire, spettacoli di musica e fuoco per rendere ancora più suggestiva l’atmosfera.

Il format resta quello internazionale: ogni partecipante – rigorosamente vestito di bianco – dovrà portare con sé tovaglie piatti, posate e cibo, senza plastica o carta usa e getta per un’esperienza all’insegna della sostenibilità. La cena inizierà alle 20,30, e l’intento è proprio quello di trasformare luoghi pubblici in spazi d’incontro e comunità, riscoprendo il territorio attraverso nuove esperienze e nuove relazioni. "Questa iniziativa si inserisce nel piano di valorizzazione della città – ha spiegato l’assessora con delega al Centro storico Stefania Bondavalli –. Non è un evento fine a sè stesso ma nell’ottica del piano di rilancio del centro storico". L’evento, organizzato dall’associazione culturale Insieme alle Stelle e promosso dai Comuni di Reggio Emilia e Quattro Castella, quest’anno assume anche una veste solidale: parte del ricavato sarà devoluto a Grade, a sostegno della raccolta fondi per l’acquisto di una risonanza magnetica di ultima generazione per l’ospedale Santa Maria Nuova.

Ma le sorprese non finiscono qui, perchè per consolidare la collaborazione con Quattro Castella venerdì 27 , al Castello di Bianello, è in programma una serata dedicata all’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio.

La quota di partecipazione per la cena di sabato è di 10 euro (bambini gratis). Info e iscrizioni presso Store Casimiro e Fondazione Grade.

Elia Biavardi