Torna la ‘Corrida’ in piazza. Spazio a mercatini e street food

‘La corrida’ domani sera, dalle 21, animerà la piazza di Viano dove abitualmente si svolge il mercato settimanale. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, prevede una serata all’insegna del divertimento con risate e musica. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 3398517540. Durante la serata sarà possibile acquistare pizza fritta e frittura di pesce. Sarà attiva anche la birreria. Sarà inoltre possibile visitare il mercatino con banchetti allestiti nel centro del paese. Nel corso della serata si esibiranno numerosi concorrenti giudicati dalla giuria. "Una serata in compagnia con tanta musica, risate e buon cibo", dicono i promotori che chiedono al pubblico di portare padelle e fischietti.

"Abbiamo ripetuto – sottolinea l’organizzatore Fabrizio Gualandri – l’iniziativa dopo il successo dell’anno scorso. Sono già una ventina i concorrenti provenienti da tutta la nostra provincia, ma anche da Modena. Un evento promosso per valorizzare il comune durante la stagione estiva. ‘La corrida-dilettanti allo sbaraglio’ è aperta a tutti e le iscrizioni proseguiranno ancora: saranno poi consegnate, al termine della serata, le coppe al primo, secondo e terzo classificato e una coppa sarà invece assegnata al concorrente più originale. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa manifestazione in cui sarà garantito il divertimento". L’evento è stato organizzato da Proloco Le Terre Matildiche.

m. b.