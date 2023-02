Al centro sociale Gatto Azzurro di via del Gattaglio, a Reggio, oggi alle 16,30 torna la "discoteca" della domenica pomeriggio con Alessandro Gandino in consolle. Ingresso gratuito. Tra gli anni Sessanta e Novanta, nelle balere e poi nelle discoteche, il pomeriggio della domenica era un appuntamento fisso dal Marabù, al Corallo, Domino, il Patio poi Number One, Due Stelle di Reggiolo, Edelweiss, 501 di Gualtieri… Al Gattaglio si riparte da lì, tra disco, funky, new wave e, naturalmente, qualche novità.