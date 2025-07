Torna la festa della Croce Verde tra musica, cibo, balli e pinnacolo

Torna al Parco Lavezza di Albinea la festa estiva della Croce Verde di Reggio-Albinea, un evento che ogni anno celebra il cuore verde di tutti coloro che rendono possibile l’impegno della pubblica assistenza nei confronti della comunità. Saranno quattro le serate in programma per l’evento intitolato ‘Croce Verde in Festa’, dal 4 al 7 luglio: anche quest’anno ci saranno appuntamenti musicali per tutti i gusti, con tanti special guest, ma anche un torneo di pinnacolone e come sempre l’ottimo gusto del ristorante tradizionale o del chiosco gnocco e salumi gestiti dai volontari della Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea, con apertura prevista alle 19.30.

Il ricavato andrà a sostegno delle attività di pubblica assistenza. Per quanto riguarda la parte musicale, si inizia, appunto venerdì 4 luglio con la band Strani animali, tributo a Vasco, mentre sabato sarà il turno dei Fabernoster, tributo a De Andrè e infine domenica andrà in scena ‘Caccia & Amici’, uno show musicale che toccherà gli anni ’60, ’70 e ’80: tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21. Domenica 6 luglio, ci sarà anche un’esibizione di ballo country con il gruppo Wild Angels, dalle 17.30 alle 19, mentre lunedì 7 luglio alle 21 si chiuderà la festa con la serata Pinnacolone con iscrizione obbligatoria entro il 5 luglio ai numeri 338-5918419 (Roberta) o 335-5858113 (Antonella).

Cesare Corbelli