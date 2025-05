Torna la magia del Matildico. Corti e Forges protagonisti

Artisti prismatici con esperienze trasversali nel teatro, cinema e televisione, i due attori scelti per interpretare Matilde di Canossa ed Enrico V nel 59° Corteo Storico Matildico in programma a Quattro Castella dal 23 al 25 maggio. Si tratta di Valentina Corti e di Giulio Forges Davanzati. Ad individuarli per il ruolo dei due protagonisti sono stati il Comitato matildico insieme al regista Valerio di Benedetto. "Una scelta - spiegano a Quattro Castella - che si colloca nel solco del corso impresso alla manifestazione negli ultimi anni con la valorizzazione dell’aspetto teatrale e scenico dell’episodio principale rievocato ogni anno, quella della Re-Infeudazione di Matilde nei suoi possedimenti". Entrambi romani ed entrambi 39enni, saranno a Reggio il prossimo 20 maggio per la presentazione ufficiale del Corteo a Palazzo Allende.

La Corti è attualmente sugli schermi televisivi con l’ottava stagione della fiction "Che Dio ci aiuti" per la regia di Francesco Vicario. Per la tv ha recitato anche in altre serie molto amate dal grande pubblico: "Un medico in famiglia", "Un posto al sole", "Don Matteo", "Anima gemella", "Trilussa", "K2: la montagna d’Italia", "Tutta la musica del cuore". Sul grande schermo si è cimentata in ruoli drammatici anche in film horror e thriller prestando anche la voce di narratrice in docufilm tra cui il recente "Titanus 1904" dedicato alla storia della più antica casa di distribuzione italiana. La versatilità di Valentina Corti è confermata anche dalle sue interpretazioni in videoclip musicali (per Raf e Fiorella Mannoia) e in spot pubblicitari per la regia, tra gli altri, di Paolo Virzì e Paolo Genovese.

Forges Davanzati ha una solida formazione teatrale: formatosi all’Accademia nazionale d’arte drammatica "Silvio D’Amico", inizia la carriera interpretando Benjamin Braddock ne "Il Laureato" al fianco di Giuliana De Sio. Diretto da Michele Placido calca le scene anche con "Re Lear" e "I fatti di Fontamara", mentre con Marco Di Stefano è stato protagonista di "Leviatano". Al cinema vanta una decina di apparizioni tra cui "Che strano chiamarsi Federico" di Ettore Scola. Ricco anche il percorso sul piccolo schermo con ruoli in "Nemici amici", "L’Onore e il Rispetto", "Nero a metà" e "Tutto può succeder". Tra le collaborazioni internazionali quella con i registi Elizabeth Chomko e Matti Leshem per "The Saints", prodotto da Martin Scorsese.

Francesca Chilloni