Torna la Pasquetta podistica

Dopo la pausa forzata per l’emergenza sanitaria, a Gualtieri torna la tradizionale Pasquetta Sportiva, il 10 aprile in piazza Bentivoglio, con varie iniziative tra cui l’edizione 37 della Camminata. In programma una 10 km competitiva (prova Gran Prix) e una 5-10 km non competitiva, con ritrovo alle 8 e partenza alle 9,30. In piazza saranno allestiti vari stand e lo spazio ristoro per il pranzo, aperto agli atleti concorrenti e a tutto il pubblico. Restano aperti gli spazi espositivi di palazzo Bentivoglio con visite guidate ai vari luoghi simbolo della storia e della tradizione locale, compreso il borgo di Gualtieri. La manifestazione è organizzata dall’Asd Gualtieri 2000, che da tempo propone l’evento di Pasquetta, che negli anni d’oro era arrivata a essere considerata una manifestazione podistica di alto livello.