Torna la Pfm: live al lido Po Il 9 settembre super concerto

Farà tappa anche a Boretto, nell’ambito della terza edizione di ’Scorre-Il Festival’, il tour Pfm 1972-2023, un "grande viaggio attraverso il tempo" con nuove sonorità che faranno sentire lo spettatore nel presente, ma allo stesso tempo proiettato verso il futuro. Video proiezioni e scenografie virtuali arricchiranno questo viaggio cinquantennale, che abbraccerà anche la poesia di Fabrizio De André. Un tour al via il 25 giugno da Chiari, nel Bresciano, per attraversare l’Italia e arrivare ai Cantieri della Pirodraga, sul lido Po di Boretto, la sera del 9 settembre. Pfm – Premiata Forneria Marconi – ha uno stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Nata nel 1970 (discograficamente nel 1972), la band ha ottenuto un posto di rilievo sulla scena internazionale, che mantiene ancora oggi.