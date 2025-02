Torna la Spesa Sospesa. Ecco i punti vendita e gli orari dell’iniziativa

Torna ‘Spesa sospesa’, l’iniziativa solidale promossa dall’amministrazione comunale di Casalgrande, della Caritas Casalgrande-Salvaterra e della Caritas di Sant’Antonino. I punti vendita di Conad Casalgrande, Sigma di Salvaterra e Md di Veggia si sono resi disponibili per ad ospitare i volontari che, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, saranno operativi per la raccolta di sabato 22 febbraio. È prevista la collaborazione dei volontari del Campanone, dei consigli di frazione, dell’Associazione Nazionale Alpini di Casalgrande e delle singole Caritas. È stata organizzata una raccolta alimentare predisposta all’interno di alcuni supermercati che si sono resi disponibili ad accogliere i volontari delle associazioni che parteciperanno all’attività benefica. Pasta, passata di pomodoro, latte, olio, tonno, riso, farina, legumi, zucchero, biscotti, fette biscottate, marmellata, caffè, prodotti per igiene personale e della casa, pannolini per bambini sono i prodotti più richiesti.

m. b.