Torna l’appuntamento con la festa dell’asparago

Domenica a Vezzano torna la festa dell’asparago selvatico organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Ez Emanuela Zannoni, Aps Vezzano e Dintorni ProRe e le associazioni vezzanesi. Tante le iniziative proposte. Il mercato agro-alimentare e quello dell’artigianato e dell’arte-ingegno animeranno il centro con la novità dei ‘Laboratori del gusto’ nel parco Paride Allegri di fronte alla biblioteca con degustazioni guidate gratuite di prodotti locali con spiegazione delle caratteristiche e illustrazione delle possibili ricette. Non mancheranno i punti ristoro. Alle 9.30 si inizia camminando con l’escursione ‘Alla scoperta delle terre dell’asparago selvatico’ a cura di Pro Natura, mentre alle 10 aprirà la ‘Play Area’ dove i bambini troveranno giochi di una volta in legno, tiro con l’arco e nel pomeriggio battesimo della sella e gli eco-kart a pedali. Inaugurazioni alle 10 della festa e alle 10.30 in sala civica della mostra fotografica con presentazione del volume ‘Il Paese-La Vecchia e La Bettola’ di Annunziata Davoli. Molti eventi nel pomeriggio tra cui alle 15.30 ‘Rici-Creando’ nel cortile della scuola d’infanzia La Provvidenza e alle 16 nel parco Allegri ‘Clown, bolle giganti, truccabimbi e baby dance’ a cura del polo d’infanzia San Pio X.

mat. b.