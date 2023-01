Torna l’ironia di Alex Bartoli E’ uscito ’Forse le nuvole’

Settimo e ultimo libro per Alex Bartoli. "Ultimo nel senso che non ne scriverò altri, è una promessa", sottolinea l’autore (ma non bisogna credergli), che presenta ’Forse le nuvole’.

La trama racconta di "un autore di un solo libro ma di successo sull’orlo di una crisi di nervi, alle prese con problemi professionali e personali, e con la pazza idea di fuggire nel mondo lavorativo reale. Ma la storia è solo pretesto: in realtà ’Forse le nuvole’, costruito come una commedia ma con tanto di colpo di scena finale, affronta con tono lieve e ironico il tema del disagio, nelle sue varie declinazioni.

In vendita su Amazon ed eBay, costa 12 euro.

Alex Bartoli in precedenza hapubblicato sei libri: La Signora D (Montag 2012, vincitore del premio letterario Le Fenici 2012; seconda edizionerivisitazione Amazon 2020, segnalazione di merito premio letterario Alda Merini 2022); De Amore (et altre inutilità simili) (Montag 2014, seconda versione Amazon 2021); Sconsigli per la visione (Montag 2015, seconda edizione Amazon 2022); Sole, cuore…rancore (Montag 2017); A (s)proposito di cinema (Montag 2019); Giornalai santi subito (Montag 2020).