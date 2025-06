Torna Live in Chiostri. Canzoni indipendenti per due giornate

Sabato 5 e domenica 6 luglio ai Chiostri di San Pietro torna ’Live in Chiostri’, con una due giorni che anche questa volta vuole portare in città una proposta musicale libera, lontana dall’industria discografica. Un elemento che è già diventato caratteristica forte di questo giovane festival che arriva quest’anno alla terza edizione.

Si va dunque dall’elettronica minimale degli Offlaga Disco Pax – che ritornano nella loro Reggio a vent’anni dall’uscita di "Socialismo Tascabile (prove tecniche di trasmissione)" – al folklore del Nord e dell’entroterra d’Africa, con musicisti legati alla scena Indie.

Un’anteprima dell’evento – con Alek Hidell e Deut – ci sarà sabato 28 giugno nell’ambito del festival Supercultura.

In testa a entrambe le serate dell’appuntamento dalle 18 nel cortile dei Chiostri, saranno in programma gli ascolti collettivi Timpani a cura di Dew Rec, con ingresso libero. Alle 20,30 invece avranno inizio i concerti. Sabato , a undici anni dallo scioglimento e dalla scomparsa di Enrico Fontanelli, ci sarà il ritorno degli Offlaga Disco Pax per celebrare il loro disco d’esordio, ’Socialismo Tascabile (prove tecniche di trasmissione)’, che tocca Reggio Emilia dopo una tournée nazionale che ha registrato sempre sold out in pub e teatri. Oggi il collettivo neosensibilista accanto a Max Collini e Daniele Carretti, schiera Mattia Ferrarini, polistrumentista reggiano dalla sensibilità artistica molto affine a quella degli Odp.

"Celebriamo il disco che ci ha cambiato la vita – ha detto Max Collini. – Sono veramente felice di portare questo concerto nella mia città e mi entusiasma poterlo fare nello stesso luogo che ha ospitato la mostra dei Cccp. Purtroppo sul palco non ci sarà Enrico con noi".

A seguire, Lamante: progetto musicale della cantautrice Giorgia Pietribiasi. La prima serata si concluderà con il dj set curato da DiscoFusion.

Domenica sarà la volta di Savana Funk, le formazione originale e dirompente. Aldo, Blake e Youssef saranno insieme a Godblesscomputers. Poi, Any Other: progetto principale di Adele Altro, polistrumentista e produttrice.

I biglietti sono già in vendita su vivaticket.com e al botteghino del Valli. Il festival è promosso da Arci Reggio Emilia e Consorzio Quarantacinque nell’ambito delle attività del Laboratorio Aperto.

Stella Bonfrisco