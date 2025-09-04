Torna lo Sbaracco Day . Due giorni di shopping in 70 punti vendita per le vie della città

Lo Sbaracco Day di Cna torna per la diciottesima edizione che, per la prima volta nella sua storia, si svolgerà per tutto il weekend nei negozi del centro storico di Reggio. L’appuntamento è fissato per sabato 13 e domenica 14 settembre in 70 negozi del centro cittadino che, in occasione della fine dei saldi, proporranno ulteriori sconti sugli articoli della stagione estiva. "Lo Sbaracco Day è un appuntamento fisso per la nostra città, – afferma Annarella Ferretti, presidente Cna Commercio Reggio Emilia – per i nostri commercianti che propongono articoli a prezzi vantaggiosi e per i cittadini che riescono a fare affari. L’obiettivo è risollevare l’andamento dell’appena conclusa stagione di saldi estivi, valorizzando il centro storico". L’iniziativa, ideata da Cna e Cna Turismo e Commercio Reggio Emilia, con il patrocinio del Comune e con il sostegno di Assicoop Emilia Nord, conta anche in questa diciottesima edizione una settantina di negozi aderenti che esporranno la merce di fine stagione a prezzi irripetibili; tante le conferme e alcune nuove aperture tra abbigliamento uomo, donna, bimbo, calzature, ma anche erboristeria, casalinghi, ottica, profumeria, biancheria e arredamento, elettrodomestici, bigiotteria e accessori. "L’invito è quello di passeggiare lungo le vie e le piazze della nostra città nell’intero weekend - aggiunge Debora Bondavalli, presidente Cna Area Centro Reggio Emilia – cercando di far vivere appieno il centro storico di Reggio anche di domenica, con la speranza che questa, pian piano, possa diventare un’abitudine". Su www.cnare.it la lista dei negozi aderenti.