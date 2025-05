Torna lo spettacolo dei carabinieri cinofili

Torna anche quest’anno a San Polo uno degli appuntamenti più attesi da famiglie, appassionati di cinofilia e cittadini di tutte le età: l’esibizione della squadra agonistica dei carabinieri cinofili di Firenze. L’appuntamento è fissato per domani a partire dalle 15,15. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di San Polo, si svolgerà in un’area attrezzata all’aperto, facilmente accessibile, e rappresenta un’occasione unica per ammirare dal vivo la straordinaria sinergia tra gli operatori dell’Arma e i loro cani addestrati, in esercizi che uniscono disciplina, fiducia reciproca e competenze operative di altissimo livello.

Il Centro carabinieri cinofili di Firenze è un punto di riferimento nazionale e internazionale per l’addestramento e l’impiego di unità cinofile in ambito militare e di pubblica sicurezza. Oltre alle attività operative, il centro è coinvolto nella sperimentazione di nuove razze canine, nello sviluppo di metodologie addestrative all’avanguardia e nella formazione di personale delle Forze Armate e di Polizia, sia italiane che straniere. Durante l’esibizione sarà possibile osservare i cani impegnati in simulazioni operative di ricerca di sostanze stupefacenti, difesa, controllo del territorio e altre esercitazioni spettacolari che mostrano le capacità fisiche e mentali di questi straordinari animali.

Interverrà nel corso dell’evento il maresciallo maggiore Giovanni Tondo, comandante della stazione carabinieri di San Polo, che offrirà una riflessione sui valori della legalità e sul ruolo dell’Arma dei carabinieri nel promuovere la cultura della sicurezza e del rispetto delle regole, in particolare tra i più giovani. L’evento è gratuito e aperto al pubblico, e si rivolge in particolare a famiglie, scuole, educatori e cittadini che desiderano conoscere da vicino il mondo delle unità cinofile dell’Arma e apprezzare il lavoro quotidiano svolto al servizio della collettività.