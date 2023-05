Torna ’Noicontrolemafie’ Il festival della legalità

Linguaggi e narrazione mediatica; strategie e sfruttamento dello spazio digitale; consumo di sostanze sintetiche; utilizzo di criptovalute e spalloni di origine cinese per trasferire denaro. Sono questi i temi che il festival della legalità ’Noicontrolemafie’ vuole approfondire nel corso della sua dodicesima edizione, che inizia oggi e si concluderà sabato 13. "A promuoverlo è la Provincia, in collaborazione con 29 Comuni, la Regione e le associazioni Caracò e Rosa Frammartino. Collaborano anche gli ordini professionali di architetti, geometri, ingegneri e revisori" ha spiegato il presidente della Provincia Giorgio Zanni.

Ad aprire sarà oggi alle 10.30 nell’aula magna Unimore il direttore della Direzione investigativa Antimafia Maurizio Vallone. Insieme a lui ci saranno Marcello Ravveduto, docente di storia contemporanea all’Università di Salerno, e Antonio Nicaso, docente di storia delle organizzazioni criminali alla Queen’s university di Kingston (Canada) e direttore scientifico del festival: "Quest’anno - ha detto - cercheremo di capire come le mafie utilizzano lo spazio digitale, se anche a Reggio cresce il consumo di sostanze sintetiche e l’utilizzo di banche sommerse per il trasferimento di capitali. Ragioneremo anche sui rischi di una rappresentazione cinematografica e televisiva che rischia di produrre emulazione". Su quest’ultimo tema ci sarà un dibattito alle 17 in Polveriera, alla presenza di autori e sceneggiatori. Domani sera alle 21 a ’Binario 49’ sarà proiettato il docufilm di Walter Veltroni su Pio La Torre, in tutto gli eventi saranno 8. Si chiuderà sabato alle 10 nell’aula magna Unimore con Giovanni Melillo (procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo) e Nicola Gratteri (procuratore di Catanzaro).

Un’attenzione particolare va alle scuole, come spiegato dalla vicepresidente Elena Carletti: "Dietro questo festival ci sono miriadi di iniziative e sono stati fatti vari incontri di sensibilizzazione nelle scuole superiori e anche in una media, il festival evolve ogni anno grazie al confronto con insegnanti, dirigenti e amministratori. In questi tempi velocissimi la mafia evolve e insistere sulla conoscenza è importante per far maturare la collettività"

