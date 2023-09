Torna ’Piante e animali perduti’

Prosegue anche oggi la fiera "Piante e animali perduti", la mostra mercato che ogni anno a fine settembre invade il centro storico di Guastalla, dedicata a frutti e fiori, animali rurali, prodotti tipici e artigianali perduti o dimenticati. Circa 500 espositori che hanno aperto i loro stand nel cuore della cittadina, in particolare tra via Gonzaga, piazza Mazzini, corso Garibaldi. Non mancano animazioni e spettacoli per bambini, ma anche incontri e concorsi, come il Palio di San Lucio per decretare il miglior Parmigiano Reggiano, che vede in gara i caseifici della zona. E poi spettacoli, i numerosi spazi gastronomici delle associazioni come la Pro loco, aree di ristoro degli ambulanti e degli esercizi commerciali locali, prodotti regionali, artigianali, eccellenze gastronomiche, senza dimenticare l’area animali con fauna da cortile, esemplari rari, di forme e colori straordinari, capaci di incuriosire un pubblico di tutte le età. Oggi alle 16 nella chiesa dell’Immacolata Concezione il concerto dell’organista Simone Serra con il soprano Nadia Mantelli.

A seguire le note del chitarrista Nino Fantozzi. E poi gli immancabili tabarri, frutta, verdura, funghi di ogni specie, fino a piante di moltissime varietà. L’ingresso alla fiera costa cinque euro. Gratis per i residenti a Guastalla, under 15, militari e forze dell’ordine, disabili con accompagnatore.

a.le.