Torna Pieragnolo,. Bianco in punizione

Continuano gli allenamenti della Reggiana in vista della sfida con il Como, in scaletta sabato alle 14 al ‘Città del Tricolore’. Un match in cui non potrà essere disponibile Bianco (squalificato) mentre rientrerà Pieragnolo, reduce da un turno di stop.

Il circuito di riferimento per ottenere i biglietti è ‘Vivaticket’, si ricorda che l’acquisto per il settore di ‘tribuna est’ è riservato ai residenti in provincia di Reggio o ai possessori della fidelity card.

Nel frattempo la Lega ha reso noto la designazione: ad arbitrare l’incontro sarà il signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Cortese. Il ‘quarto uomo’ sarà Centi, mentre al Var ci saranno Piccinini e Minelli. L’ultimo precedente dei granata con Pezzuto risale 16 marzo 2021 a Monza, in Serie B, gara persa per 2 a 0 a causa delle reti di Carlos Augusto e Andrea Colpani.