Torna sabato la Giornata del Dono

Troppo spesso il volontariato passa inosservato, pur nella sua straordinaria importanza per la comunità in cui opera. Ma a Correggio al volontariato viene dedicata la Giornata del Dono, che si svolge sabato 11 ottobre alle 10,30 con una cerimonia alla sala conferenze di Palazzo dei Principi. Una Giornata istituita dieci anni fa per valorizzare il significato più ampio del "donare", inteso non solo come offerta materiale, ma come gesto di condivisione, impegno e cura verso la comunità. Nel corso della cerimonia verranno premiate più di venti realtà e cittadini che hanno contribuito, in forme diverse, alla crescita civile e culturale del territorio. Se negli anni scorsi ci si è concentrati sulle associazioni che hanno sostenuto la popolazione durante l’emergenza Covid e la crisi umanitaria in Ucraina, quest’anno l’attenzione si sposta su quanti hanno contribuito con donazioni tangibili al patrimonio collettivo della cittadina attraverso, ad esempio, le donazioni di opere al Museo.

Un ringraziamento che, quest’anno, vuole anche "restituire" simbolicamente alla comunità quanto ricevuto negli anni, trasformando il dono in un circolo virtuoso di solidarietà. Alla mattinata sono attesi il sindaco Fabio Testi, altre autorità pubbliche, oltre a Donatella Zini del gruppo teatrale di Mandriolo, con letture dedicate al tema della generosità. Un’occasione "Per ringraziare chi, riconoscendo di avere qualcosa di rilevante o prezioso, decide che il modo migliore di utilizzarlo sia quello di donarlo alla comunità".

Antonio Lecci