Torna Urban Nature. L’iniziativa del Wwf

L’edizione 2025 dell’"Urban Nature: il festival della Natura in città" torna domenica 5 ottobre e il WWF Emilia Centrale invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento presso la splendida Oasi di Marmirolo. La crisi climatica sappiamo che influisce sulle nostre vite in maniera sempre più evidente. I suoi impatti possono risultare particolarmente pericolosi negli ambienti urbani, con seri rischi per la sicurezza, la salute e il benessere psicologico dei cittadini.

"Possiamo però agire per rendere i centri urbani e chi li abita maggiormente pronti ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico, preparando e adeguando infrastrutture e organizzazione socio-economica ai mutamenti in atto", si legge sul sito del WWF, "Per questo vogliamo diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere, la salute e la sicurezza delle persone, rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, e favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani".

L’oasi di Marmirolo, all’interno di una Zona Speciale di Conservazione, è un’area di circa 10 ettari, luogo di sosta nidificazione per un elevato numero di uccelli. A partire dalle ore 15:00, sarà allestito uno stand informativo WWF dove sarà possibile conoscere le attività dell’associazione, ricevere materiale divulgativo e scoprire come contribuire alla tutela della biodiversità urbana. Durante il pomeriggio, i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte a visite guidate gratuite all’Oasi, accompagnati da esperti naturalisti del WWF, per esplorare la flora e la fauna locali e comprendere l’importanza degli ecosistemi urbani.