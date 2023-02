Domani torna in centro a Reggio il mercatino di Viaromantiquaria, tra via Roma e piazza Scapinelli, per tutta la giornata, tra oggettistica usata e antiquariato. In esposizione ci sono articoli d’arte e antiquariato, cose e oggetti vecchi o usati, numismatica e filatelia, collezionismo, stampe e quadri antichi e simili, antiquariato di alta qualità, mobili, stampe, cartoline, orologi, lampadari, tante occasioni per poter fare ottimi affari. L’evento viene organizzato dalla locale associazione Viaromaviva.