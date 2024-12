Tornano all’Herberia di Rubiera le "Domeniche a teatro"

Torna all’Herberia di Rubiera la stagione "Domeniche a teatro", la rassegna dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Tre gli appuntamenti, con inizio alle 17, "con teatro d’ombre e teatro su nero, teatro d’attore e di figura, un film teatrale proiettato su un grande schermo in diretta, tra verità e finzione, gioco e illusione, paura e meraviglia".

La stagione ha inizio lunedì 6 gennaio con "Naso d’Argento" (nella foto), uno spettacolo di teatro d’attore e di figura, con Consuelo Ghiretti, Elena Gaffuri e Francesca Grisenti. Attraverso la storia di "Naso d’Argento" - una fiaba della tradizione popolare, raccolta da Italo Calvino in Fiabe Italiane - si parla di bugia. Quella raccontata dal cattivo. Ma anche quella raccontata da chi si deve salvare. La storia prende corpo attraverso gli occhi di Lucia, eroina della fiaba di Calvino, che proprio come le sue sorelle cade nell’inganno del cattivo, ma che a differenza delle sue sorelle riesce a svelarlo attraverso le bugie. Lucia gioca con la sua bugia, per lasciare che il cattivo resti solo con il suo inganno e potersi infine salvare. Lo spettacolo è consigliato dai tre anni in su. Per ogni bambino ci sarà una dolce sorpresa lasciata dalla Befana.

La rassegna prosegue domenica 26 gennaio, con "Il tenace soldatino di piombo", presentato dal Teatro delle apparizioni (indicato dai quattro anni in su). Ultimo spettacolo è domenica 9 febbraio. In scena "Caro lupo", teatro d’ombre per bambini da tre anni in su.

Biglietto posto unico euro 5, gratuito fino a 3 anni. Abbonamento a tutti gli spettacoli 12 euro. Promozione "Porta i nonni a Teatro!": i nonni e le nonne che accompagneranno i bambini pagheranno solo due euro. Per informazioni e prenotazioni 0522.621133, e-mail biglietteria@corteospitale.org. Biglietti disponibili su Vivaticket. Tutte le informazioni su www.corteospitale.org

s.bon.