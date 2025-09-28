Tornano in Appennino per aprire un b&b: “Quel casale è in piedi dal 1668”

Vetto (Reggio Emilia), 28 settembre 2025 – Da Milano a Vetto per far conoscere le bellezze dell’Appennino ai turisti provenienti da tutto il mondo. Da poco più di un anno ha preso vita il progetto Ca’ Nobili, un antico casale completamente ristrutturato a Casone di Vetto, rimesso a nuovo dalla famiglia Pellizzola che ha lasciato Milano per tornare a vivere sul Crinale. Il casale fu costruito nel 1668 e riporta ancora su un sasso maestro l’antico numero civico 1 in quanto originariamente unica casa del borgo.

Il papà Sandro Pellizzola, che ha avuto l'idea e a destra un'altra immagine della struttura

Fu acquistato dalla famiglia Nobili, da qui la scelta del nome Ca’ Nobili, nel 1914 quando, emigrata a Parigi da qualche anno dal Casone, fu costretta a rientrare per l’inizio della prima guerra mondiale e la loro casa originaria era occupata dai mezzadri. Tra la prima e la seconda guerra mondiale i figli Franco, Virgilio, Lilis ed Enrichetta sono emigrati a Milano e la casa del Casone è stata abitata saltuariamente dalla famiglia. Alla morte della bisnonna Ida la casa è stata ereditata da nonna Enrichetta (detta Maria) e successivamente da Sandro Pellizzola, oggi di 81 anni, che nel 2014 è tornato a vivere al Casone e ora gestisce la struttura con le figlie Paola, 52 anni, e Silvia, 55 anni.

“L’idea di Ca’ Nobili – dicono le sorelle Silvia e Paola Pellizzola – nasce da un progetto di famiglia, nello specifico dalla scelta di nostro papà Sandro che, dopo una vita di lavoro a Milano, ha deciso di trasferirsi al Casone nella casa della nonna in cui trascorreva le sue estati da ragazzo. Ha ristrutturato la vecchia casa di famiglia e vi si è trasferito più di dieci anni fa, acquistando successivamente la rimanente parte del casale disabitato da oltre cinquant’anni”. Quando avete iniziato la vostra attività? “Nella primavera del 2024 abbiamo inaugurato Ca’ Nobili una struttura ricettiva ad uso esclusivo per gruppi o famiglie, con quattro camere matrimoniali, taverna, terrazza, sala lettura, piscina a sfioro affacciata sulla valle dell’Enza ed una sauna con stufa a legna e una vasca idromassaggio”.

Una famiglia legata in maniera fortissima alle proprie origini. “Paola ha lavorato in un’importante agenzia pubblicitaria di Milano e ora si occupa a tempo pieno della comunicazione di Ca’ Nobili e dell’accoglienza. Silvia lavora a Milano e dà supporto nei fine settimana, sogna di venire a vivere presto a Casone dove ha trascorso tante estati da bambina con la nonna e la bisnonna. Infine, papà Sandro che segue la manutenzione e ama passare il tempo con gli ospiti raccontando il territorio e la storia del casale”.

In questi primi mesi avete avuto molti ospiti stranieri? “Il 90% dei nostri ospiti proviene dall’estero: molti tedeschi, olandesi e addirittura da Stati Uniti d’America ed Emirati Arabi, abbiamo avuto addirittura degli ospiti da Honolulu, dalle Hawaii. La cosa che ci riempie più di gioia è l’espressione di stupore negli occhi dei nostri ospiti alla vista dello splendido panorama che offre la nostra struttura: la Pietra di Bismantova, il Ventasso, il Cusna e tutto l’arco dell’Appennino Reggiano. Venire da noi per conoscere il territorio e le sue piccole grandi realtà, il Parmigiano Reggiano, i salumi e i vini locali, ci regala grandi soddisfazioni”. Una storia di tradizioni, rinascite e voglia di stare insieme.