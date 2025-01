Tornano gli anni Sessanta

Tornano i gloriosi anni Sessanta, domani alle 20,30 al circolo Pigal di via Petrella, con un appuntamento della rassegna "Dentro la musica", promossa dai docenti del Cepam. La serata è interamente dedicata a Bandiera Gialla, la leggendaria trasmissione radiofonica ideata da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Alle 20,30 un Pasta party tra immagini, storie e melodie che hanno segnato un’epoca. Alle 21,30 il live con i docenti e gli allievi del Cepam, insieme a Giorgia Indelicato, Sara Fontana, Jennifer Nasi, Ilaria Tognetti, Jack Santini, Riccardo Boccolari, Daniele Mammi e Claudio Rossi, che interpretano dei brani simbolo del programma.

Un’occasione per rivivere una delle pagine più iconiche della storia musicale italiana in una serata che celebra la musica come linguaggio universale (prenotazione obbligatoria al 366-3465465).