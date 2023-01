Tornano gli eventi del “progetto giovani” con gare di tutti i generi

Dall’11 gennaio tornano gli appuntamenti pomeridiani per i giovani, all’oratorio parrocchiale di Castelnovo Sotto, nell’ambito del progetto giovani organizzato insieme al Comune e alla coop Accento. Previste anche gare sportive e momenti ricreativi. L’11 gennaio dalle 16 la presentazione di un torneo con costruzione del tabellone, il 18 gennaio torneo di calcetto a squadre, il 25 gennaio dalle 16 è invece in programma un torneo di ping pong, mentre il primo febbraio ci sarà il torneo di carte individuale "Castori". Per altre informazioni si può telefonare al numero 345-5633524. Le varie iniziative del progetto giovani vengono organizzate negli spazi dell’oratorio parrocchiale Piergiorgio Frassati, in centro storico.