Tornano gli incontri per i figli di separati

Sono in fase di avvio i "Gruppi di parole per figli di genitori separati" a cura delle psicologhe del "Centro per le Famiglie". Un’esperienza di gruppo dai 6 anni per dar voce ai dubbi e formulare domande, trovando sostegno anche grazie allo scambio coi coetanei. Incontri sono in programma dal 9 maggio in fascia oraria pomeridiana. Gli incontri sono gratuiti, ospitati alla sede di Progettinfanzia in via Bellini a Guastalla. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare telefonicamente il numero 335-1415137 oppure scrivere un messaggio via mail a [email protected]