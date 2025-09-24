Tornano i ’mercoledì di Coppa’. L’Una Hotels attende le avversarie

Belli di notte, si spera. Nonostante la bruciante eliminazione dalla ‘Basketball Champions League’, la Pallacanestro Reggiana avrà comunque l’opportunità di tenere alti i colori biancorossi in un’appassionante competizione europea.

La truppa di Priftis parteciperà infatti alla ‘Fiba Europe Cup’, di fatto la quarta kermesse per importanza dopo l’inarrivabile Eurolega e le due ‘alternative’, di buonissimo livello, rappresentate dall’Eurocup e dalla ‘Bcl’. Capitan Vitali e compagni sono stati inseriti nel ‘Girone J’ che si completerà proprio in questi giorni dopo le ultime fasi dei vari qualification round.

Reggio al momento è sicura di dover affrontare Digione (Serie A francese) e la vincente dello ‘spareggio’ che vede coinvolti i croati del KK Cibona Zagabria e gli slovacchi del BC Prievidza (in campo stasera alle 18). Poi potrebbe esserci Chalon, ma solo se stasera, alle 19, non dovesse superare la favorita Murcia nell’ultimo atto del Q-Round. Altrimenti la quarta avversaria sarà determinata da un ripescaggio tra chi avrà il ranking Fiba migliore tra i team eliminati.

Tornano, in ogni caso, i mercoledì che profumano d’Europa e che daranno, come sempre, la possibilità a tutto l’ambiente di confrontarsi con altre realtà del basket del Vecchio Continente e che costituiscono sempre un momento di crescita per tutti. La prima tappa sarà il 15 ottobre, con Reggio che dovrebbe iniziare in trasferta per poi avere tre turni interni. Il 22 e il 29 ottobre dovrebbero essere una certezza, poi ci sarà da chiarire l’appuntamento del 5 novembre perché nello stesso giorno la Lega Basket ha piazzato il turno infrasettimanale.

I biancorossi, in quella data, dovrebbero infatti ospitare Treviso, quindi per una delle due partite (Coppa o campionato) andrà trovata una soluzione alternativa rispetto a quella attuale. Sia il 12 che il 19 novembre invece la Una Hotels affronterà due trasferte europee a conclusione del girone. Le partite avranno tutte un peso specifico molto elevato, perché avanzeranno al secondo turno solo le prime classificate e le migliori sei seconde dei dieci raggruppamenti. Saranno quindi subito eliminate tutte le terze, le quarte e ben quattro seconde.

Nel ‘second round’ ci saranno invece quattro gruppi da quattro da cui usciranno gli otto team che approderanno ai quarti di finale che vedranno andata e ritorno (con differenza canestri) e sarà così anche per le semifinali e la finalissima a cui, lo ricordiamo, Reggio approdò nel 2022 sotto la gestione di coach Caja. Purtroppo arrivò una sconfitta contro il Bahcesehir Istanbul guidato dall’inossidabile Jamar Smith, ma fu comunque una cavalcata memorabile ed entusiasmante.