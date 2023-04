Tornano i monologhi della vagina

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande è in programma "I monologhi della vagina", spettacolo tratto dall’omonimo testo di Eve Ensler, l’attivista americana che ha dato voce, in tutto il mondo, a temi da sempre considerati tabù come il piacere sessuale, l’erotismo, la forza generativa e seduttiva del proprio corpo. Lo spettacolo viene proposto da Le Mafalde. Ingresso a offerta libera, con il ricavato destinato all’associazione Nondasola. In scena Alice Razzoli, Federica Zani, Eleonora Sola, Giorgia Margini, Giulia Bertolotti, Ambra Capriotti, Francesca Panza, Emanuela Taurini, Gabriella Pereira Da Silva, Julia Foroni, Silvia Galeazzi, Valeria Ferrari, Marianna Calìa, Valeria Mazzoli, Michela Masotti, Massimo Ferrari, Ramona Pergetti, Renata Montanari, con le musiche di Omar Rizzi e produzione video di Alessandro John Prandi.