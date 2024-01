Tornano immancabili le polemiche: "Solo transenne". "Poca cultura"

Come sempre accade il 7 gennaio, tornano le polemiche. Ed ecco che come ogni anno scrive Francesco Fantuzzi di Reggio città aperta: "La Festa delle transenne e dei pass", è il motto con cui dileggia la celebrazione. "Nonostante da oltre dieci anni io proponga un profondo ripensamento di un evento così significativo per la nostra città, anche quest’anno la festa del 7 gennaio sarà la festa delle transenne divisorie e una triste e stanca autocelebrazione di una politica sempre più distante dai comuni cittadini reggiani – argomenta Fantuzzi – Perché si ha bisogno di “autorità” per una celebrazione di popolo? La Festa del Tricolore sia tra la gente e per la gente. Fatte salve eventuali e comprovate esigenze di sicurezza, sia rimossa dalla piazza ogni transenna. La piazza sia aperta alle realtà del volontariato e della solidarietà reggiana e il Primo Tricolore diventi un’icona che tutti i negozi del centro storico esporranno in via permanente".

Anche il parlamentare di Fratelli d’Italia Gianluca Vinci interviene sulla festa: "Anche quest’anno stiamo assistendo al solito teatrino degli invitati ma non si parla mai di contenuti storici e artistici. Una festa che molti ci invidiano a partire dalla vicina Modena ma che non sappiamo valorizzare: nessuna rievocazione storica, la Guardia Civica Reggiana ormai ridotta a pochi componenti, nessuna mostra di documenti storici se non quella piccola raccolta contenuta nel museo del Tricolore".