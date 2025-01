Tornano le lezioni di Ferrari

Pianista e ricercatore universitario, divulgatore competente, capace di attirare interesse e curiosità, Emanuele Ferrari torna alla Cavallerizza, stasera alle 18, per una delle sue lezioni – concerto, intitolata: "L’oreficeria delle emozioni: Ravel". Come è solito fare, Ferrari suona un pezzo dall’inizio alla fine, poi lo smonta, a parole e citazioni, pezzo per pezzo, per poi risuonarlo a fine lezione e dare così al pubblico nuovi strumenti per apprezzare ancor di più la musica. In questo caso, la Sonatina di Ravel ha la perfezione di un gioiello e la leggerezza di un gioco. E’ un carillon in cui il passato si ricompone in forme nuove, diverse e piene di significati inattesi. Ravel fa risuonare il pianoforte in modo inedito: scintillante, chiarissimo, a tratti liquido. Ma in questa finissima gioielleria musicale l’emozione è in agguato...

Posto unico 10 euro. Info: www.iteatri.re.it

s.bon.