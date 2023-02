Tornano le magiche notti del Marabù tra concerti, party, eventi e amarcord

di Luciano Manzotti

Marabu’ forever. Da maggio a settembre si terranno una serie di eventi e spettacoli per celebrare i fasti della mitica discoteca che chiuse i battenti nel 2000. E ci sarà perfino un vino, il “Lambruscoun Marabu” oltre a una pubblicazione che ricorda la rivista “Tuttoreggio”. Già, perché “il Marabu’, anche non esiste più, è sempre vivissimo nel cuore di tante generazioni” si affretta a spiegare Lauro Bonacini che insieme ad Andrea Gasparini (figlio del compianto Sandro, uno dei creatori del locale, sorto negli anni settanta, dove prima c’era una pista di go-kart) da anni organizza eventi per ricordare la mitica discoteca.

"Il locale di Cella fa parte della nostra cultura reggiana e ha rappresentato qualcosa di più di un semplice luogo in cui si faceva musica" dice Bonacini. Luogo di aggregazione, dove sono passati tutti ma proprio tutti i personaggi dello star system, da Baudo alla Carrà e dove star nazionali e internazionali, tenevano i loro indimenticabili concerti, dai Pooh a Renato Zero, passando per Miguel Bosè, Amanda Lear e Loredana Berte’. Ma quella che, solo apparentemente, potrebbe sembrare un’operazione di nostalgia, pardon “nostalgia canaglia” per dirla con Al Bano e Romina, in realtà, è un progetto molto più ampio e strutturato. “Il Marabu in tour, prevede 5 grandi eventi (descritti dettagliatamente tramite la pagina FB Marabu Celebration, ndr). Partiamo il 27 maggio con Starlight nella bellissima cornice della Tenuta Venturini Baldini a Quattro Castella. Altri eventi a giugno e luglio (a Reggiolo e a San Polo), mentre il 25 agosto Marabu Music Festival presso l’Arena spettacoli Iren Green al Park Campovolo. Sempre al Campovolo, il 2 settembre il mega party Ozone, dedicato agli Anni Novanta”. Concerti, personaggi del mondo del nostro pop-rock e moltissime sorprese, animeranno queste notti magiche.