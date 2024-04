Tornano le Mobike: 200 bici in sharing

"Dopo un periodo di pausa, sono tornate le Mobike (’ridemovi’)".

Lo ha annunciato con un post sulla propria pagina Facebook l’assessore alle politiche per la sostenibilità con deleghe ad ambiente, agricoltura e mobilità sostenibile del Comune di Reggio Emilia. Sono disponibili 100 biciclette elettriche e 100 a pedalata muscolare, che si vanno ad aggiungere, come sottolinea l’assessore Bonvicini, "alle flotte di monopattini ormai attive nella nostra città da tre anni, per un totale di circa 900 monopattini elettrici".