Torneo della Montagna: debutto dei campioni a Villa Minozzo contro il Cervarezza

Sette gare infiammano la prima giornata del 73° Torneo della Montagna organizzato dal Csi. Si prevede grande pubblico a Villa Minozzo per il debutto dei biancorossi campioni in carica del confermato mister Filippo Canovi che affrontano il Cervarezza dell’inossidabile trainer Luca Cecchi, in una riedizione della finale ’24 per uno scherzo unico del sorteggio (inascoltato il dirigente che proponeva l’istituzione delle teste di serie).

Nei biancorossi blindato il nucleo di residenti guidato dal capitano Messori, il figlio di nato Caniparoli (big dell’Arcetana salva in Eccellenza), il duttile Banzi, il mediano Sorbi, entrambi titolari in Promozione, oltre al baby Vasirani (2008), una delle note liete della scorsa estate; fra gli esterni dovrebbe esserci il bomber ex modenese Ferrario amato dal pubblico per gol e attaccamento e l’argentino Spinola, decisivo nella finale del Maracanà.

Sull’altro fronte si punta sul solito nucleo di locali capitanato dal difensore Cani che farà coppia con Ruopolo, poi il mediano Leoncelli; nel pacchetto esterni new-entry col bomber ex granata Guidone, nell’ultimo biennio colonna nei modenesi della Cittadella fra l’Eccellenza e la Serie D.

Grande attesa pure a Castellarano per il ritorno nella kermesse pallonara e al "Ferrarini" sbarca il Felina che ha l’obiettivo di riscattare l’ultimo torneo chiuso al palo. Il trainer Lodi Rizzini può contare sulla coppia difensiva Gentile (già avuto nell’esperienza con l’Olimpia Roteglia)-Codromaz e sull’ex granata Bardeggia in attacco.

Gli azzurri del Felina di mister Manfredi rispondono con una pattuglia di locali che si conosce a memoria sin dal trionfo del 2022 cui si aggiunge la qualità dell’ex correggese Pupeschi in difesa in coppia con Cavallari, mentre sulla tre-quarti agirà Manuzzi, strappato al Leguigno e protagonista in Serie D col Ravenna; chiavi dell’attacco affidate alla coppia-gol del Merate Caratese (Serie D) formata da Isella e dal senegalese Gningue.

La rinnovata Querciolese del deb trainer Michael Bonini prova a sgambettare il Tricolore Carpineti Valestra, per il secondo anno ai nastri di partenza dopo gli ottimi risultati del debutto.

Derby fra team al rientro in Castelnovo Capitale-Trinità che sarà diretto, per la prima volta, da arbitri Csi della sezione di Parma, causa deficit di organico: formazioni molto giovani che cercheranno di togliersi soddisfazioni.

Ritorno nel torneo subito duro per il rinnovato Cavola che affronta il Gatta in uno scontro degno di una finale. Negli ospiti del veterano trainer Luca Bianchi spazio al bomber Grasso e al difensore Tambussi, entrambi del Nibbiano e al terzo Montagna di fila in maglia granata, mentre è certa la presenza del peperino Farinelli, big del Forlì ritornato nei professionisti, mentre fra i pali ritorna Chiriac. Si ritrovano a distanza di un anno Cerredolo-Spqm Montecavolo e Olimpia Roteglia-Leguigno.

Fra i toanesi dell’istituzione Corrado Guidetti fiducia al bomber Diallo, al centrocampista Remedi, ormai un locale e capitano del Prato in Serie D, mentre sarà da risolvere il rebus figlio di nato fra Perugi e il guardiano Chiossi, vincitore a mani basse della Promozione in maglia Atletic CdR Mutina.

Sul fronte dell’Spqm da sciogliere il rebus portiere, mentre le certezze sono Binini a centrocampo, il correggese Leonardi in attacco assieme con Fiocchi, nel parco locale ampio e qualitativo graditi ritorni da infortunio dello stopper Tanchis e del mediano Ferri.

Nuovo corso per Olimpia Roteglia e Leguigno rispettivamente coi tecnici Massimo Bardelli e Michelangelo Galasso, quest’ultimo ex finalista nel Montagna con la maglia del Real Casina.

Il programma con sedi, orari e arbitri (ore 16 i Giovanissimi, ore 17.30 i Dilettanti).

Girone A Cerredolo-Spqm Montecavolo a Cerredolo (Bocedi e Manco). Girone B Castellarano-Felina a Castellarano (Abyre e Baldanza); Villa Minozzo-Cervarezza a Villa Minozzo (Bianco e Iotti). Girone C Castelnovo Capitale-Trinità al Centro Coni di Castelnovo Monti (arbitri Csi di Parma); Querciolese-Tricolore Carpineti Valestra a San Giovanni di Querciolese ore 17.30 i baby, ore 19 i seniores (Carretti e Sermolino). Girone D Cavola-Gatta a Cavola (Dobos e Lusetti); Olimpia Roteglia-Leguigno a Roteglia (Bonafini e De Francesco); riposa Borzanese.