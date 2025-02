Torneo della Montagna, le nuove regole. Obiettivo 15 squadre, 16 la formula perfetta

Sabato è già marzo, e pensando allo sport reggiano vuol dire altri passi verso il Torneo della Montagna. Quella di quest’anno sarà l’edizione numero 73, e ricade nell’anno dell’80° anniversario del Csi di Reggio Emilia, che organizza il torneo. Lunedì c’è stata la riunione proprio tra il Csi e le società per ufficializzare il regolamento. Prima prendere nota: il Montagna (Dilettanti e Giovanissimi) inizierà domenica 8 giugno, e le finali andranno in scena sabato 26 luglio al centro Coni di Castelnovo Monti.

Ad oggi non è possibile sapere quali squadre parteciperanno ufficialmente, però alla riunione di lunedì c’erano 15 società (lo scorso anno 14 squadre al via): sono Baiso, Borzanese, Carpineti, Castellarano, Castelnovo Capitale, Cerredolese, Cervarezza, Collagna, Felina, Gatta, Leguigno, Montecavolo, Querciolese, Roteglia e Villa Minozzo (campione in carica). Assente alla riunione il Vettus, società che vanta più titoli di tutti (7) e che potrebbe concretamente non partecipare. Oltre a questo sviluppo da seguire, ecco i ritorni di Castelnovo Capitale e Castellarano: in ogni caso le iscrizioni scadranno solo a maggio, quindi può ancora accadere di tutto.

Il regolamento: sono cambiati due aspetti. Nessun atleta che è stato tesserato per una società professionistica nella corrente stagione potrà partecipare al Montagna (per fare un esempio pratico: non sarà più possibile schierare un profilo alla Daniele Dessena, che lo scorso anno disputò la finale col Villa Minozzo dopo essersi svincolato dall’Olbia, Serie C, in aprile). L’altra novità riguarda i comuni dal quale le società possono pescare le concessioni di Prima (Gold) e di Seconda (Silver): sono stati integrati, anche nei Dilettanti, Casalgrande e Bibbiano (votato da tutte le società).

Capitolo Juniores: finale giovedì 24 luglio (stesso giorno e campo, che è da definire, di quella degli Amatori); il regolamento rimane lo stesso, e dovrebbero esserci almeno una decina di squadre (l’anno scorso 12).

A proposito di Amatori: se ne parlerà più avanti, ma il torneo è confermato e le squadre potrebbero crescere (la scorsa estate erano 14). "Questo è l’anno del nostro 80° compleanno", dice Giovanni Codazzi (nella foto), direttore tecnico del Csi di Reggio. "Il Montagna è una competizione importante: stiamo pensando a diversi eventi in avvicinamento al torneo, e potrebbero esserci premiazioni speciali per festeggiare la ricorrenza. Ci saranno sorprese". Confermato "Il mio primo Montagna", giornata (giugno?) che coinvolge i bambini della montagna in un pomeriggio di partite. Inoltre, c’è anche l’idea di coinvolgere squadre giovanili femminili, magari in un evento che potrebbe svolgersi prima del Montagna.

Chiudiamo tornando ai regolamenti, ma in ottica 2026: c’è sul tavolo una proposta per i Dilettanti; riunire in un’unica figura il "Montanaro" e il "Residente storico", aumentarne il numero di inseribili nelle liste, e togliere le deroghe di Prima (da valutare la Seconda). Con questo ipotetico scenario le squadre sarebbero formate da locali, esterni, e montanari.