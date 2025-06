Torneo della Montagna: Leguigno cerca riscatto contro Borzanese, Cavola sfida Olimpia Roteglia

Sapore già di ultima spiaggia stasera (ore 20 i baby, ore 21.30 i Dilettanti) nel primo turno infrasettimanale del 73° Torneo della Montagna. Nel chiacchierato girone D, quello con 5 squadre, è già con le spalle al muro il Leguigno (0) di mister Galasso che scende al "Nasi" di Albinea per incrociare una Borzanese (1) al debutto casalingo dopo il pari esterno contro un Gatta (1) che osserva il turno di riposo. Fra gli ospiti si cerca disperatamente un centravanti per cancellare lo zero della voce gol all’attivo, mentre i boys di Lauro Bonini cambiano molto, specie nel reparto esterni, confermando soltanto Carta e il centravanti D’Este. Match affidato a Sermolino, mentre nei Giovanissimi dirige Muoio.

Squadra che vince non si cambia: è il motto del sorprendente Cavola (6) ancora a punteggio pieno, con la porta inviolata che attende l’Olimpia Roteglia (3) in un interessante derby del Secchia. Anche negli ospiti del trainer Massimo Bardelli, al secondo impegno dopo l’hurrà inaugurale sul Leguigno, segno della continuità con la conferma del poker di esterni Gulinelli-Budriesi-Bertazzoli-Maspero. Fischia Morini con Baroni designato nei Giovanissimi.

Di ieri le decisioni del giudice sportivo dopo il secondo round di qualificazione. Nei dilettanti multa di 50 euro a Baiso/Secchia, Cerredolo, Felina, Tricolore Carpineti Valestra e Villa Minozzo per accensione e lancio di fumogeni in campo. Inibito fino al 1° luglio il dirigente Marco Bonicelli (Castellarano) per ripetute offese a fine gara verso un assistente. Due giornate a Loiodice (Baiso/Secchia) e a Bertucci (Collagna). Un turno a Benvenuti (Leguigno) e Rozzi (Spqm Montecavolo). Nei Giovanissimi un turno a Bocedi (Baiso/Secchia), De Luca (Querciolese). Passato il grande caldo, la terza giornata di domenica prossima ritorna agli orari classici con alle 16 in campo i Giovanissimi e alle 17.30 i Dilettanti col solo positicipo di Trinità-Castelnovo Capitale (ore 17 e ore 18.30).

VIANESE. Oltre il danno col ko nella discussa finale play-off contro il Monastir, ieri il giudice sportivo della Lnd ha colpito il club rossoblù. Multa di 400 euro per la presenza, a fine gara, di persone non autorizzate sul terreno di gioco che protestavano verso l’arbitro, facendo ritardare l’ingresso nello spogliatoio. Mille euro al Monastir perché propri sostenitori utilizzavano 3 petardi nel loro settore. Inoltre a fine gara veniva lasciato aperto il cancello principale, consentendo l’indebito accesso in campo a persone non autorizzate. Tre giornate al vice allenatore Luigi Turco che, allontanato per proteste, a fine gara "reiterava la condotta con fare aggressivo e minaccioso". Una gara agli attaccanti Falanelli e Rizzuto per proteste verso l’arbitro e al difensore Silvestro per recidiva in ammonizione.