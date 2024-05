Domenica, alle 15 nella tensostruttura del parco Lavezza, il circolo Albinetano in collaborazione con la Proloco di Albinea ha organizzato un torneo di pinnacolo di beneficenza a sostegno delle attività del progetto ‘Il passatempo’. Ai partecipanti (10 euro a persona) sarà offerto un rinfresco. È gradita la prenotazione: Giuliano Barozzi (0522.599144), Nadia Filoni (339.5375885) e Druano Croci (328.6176648). ‘Il passatempo’ nasce da una collaborazione tra Aima (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Reggio Emilia), Auser Reggio, l’associazione Arte in Orto, Banca del tempo di Quattro Castella e centro sociale I Boschi di Puianello. Il progetto si basa su attività e laboratori gratuiti per trascorrere insieme del tempo. Gli incontri sono gestiti da psicologi e volontari che si occupano anche del trasporto di chi non può muoversi autonomamente.