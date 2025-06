Torreggiani conteso tra Comuni. A Reggio a rischio tre dossier Pnrr. E Massari e Nasciuti fanno ‘a metà’

Il dirigente se ne va, ma lascia in sospeso i progetti del Pnrr di cui era ‘Rup’, cioè responsabile unico di progetto, in sostanza validatore materiale dell’opera per conto della Pa nei confronti delle imprese appaltatrici. Un rebus non da poco per il Comune di Reggio, che prova a limitare i danni della ‘fuga’ del dirigente Ermes Torreggiani, ingegnere che dal primo giugno ha assunto l’incarico di responsabile del servizio Patrimonio del Comune di Scandiano, lasciando così scoperta la gestione di alcuni progetti strategici finanziati col Pnrr nella città capoluogo.

In particolare, secondo quanto si legge in una delibera di giunta, l’ente di piazza Prampolini proporrà al Comune di Scandiano di "condividere" il dirigente, che svolge le funzioni di Responsabile unico di progetto (Rup) di tre progetti "di rilevanza strategica per il Comune di Reggio", per i quali l’ente è assegnatario di contributi ministeriali del Pnrr. In dettaglio il primo riguarda la costruzione della nuova scuola Aosta, per un importo di 14,6 milioni, oggi completata al 30% e che dovrebbe essere pronta il prossimo febbraio.

C’è poi la nuova cittadella dello Sport di Masone, opera del valore di 2 milioni e mezzo che dovrebbe essere completata il 31 marzo del 2026 ed è oggi ferma al 30% dei lavori. Infine Torreggiani gestisce la riqualificazione dello stadio Mirabello che vale 1,3 milioni. "Il dirigente dell’area di assegnazione del dipendente, dopo un’attenta analisi svolta a fronte della richiesta di aspettativa, ha valutato essere opportuno, per il buon andamento dell’attività dell’amministrazione comunale, mantenere l’incarico di Rup al citato dipendente. Un’eventuale sostituzione comporterebbe un rallentamento significativo nella gestione delle attività", si legge nella delibera.

L’amministrazione comunale "verrebbe così esposta al rischio di perdere una parte dei finanziamenti". Da qui la decisione di concordare con l’ente Unione Tresinaro Secchia "un periodo di utilizzo condiviso per il periodo dal 1 giugno 2025 al 30 giugno 2026, termine ultimo". Secondo gli accordi, Torreggiani lavorerà a Reggio "indicativamente 9 ore al mese da articolare in una giornata lavorativa", fino alla conclusione dei progetti seguiti.