Torrente Enza, quanta acqua sprecata

Per dirla con Umberto Eco, non vi è nulla di più inedito di quello che è già stato pubblicato. Esopo – autore de ’La cicala e la formica’ e di molte altre favole illuminanti – aveva capito come gira il mondo circa seicento anni prima della nascita di Gesù.

Da allora è stato letto a tutti i bambini – mescolato a Fedro – nella speranza che ne traessero qualche insegnamento nell’età adulta. Niente.

Per restare sempre in ambito animale, abbiamo avviato e poi abbandonato l’erezione della diga di Vetto per la (curiosa e mai accertata) presenza in zona della lontra, per le lagne di qualche politico e di qualche etologo di fama e perché – col deflagrare di Tangentopoli, e il tintinnio di manette – tutte le grandi opere, per paura, subirono uno stop. Il primo a pensare a una diga fu Mario Grisanti. Era il 1863. Da allora, ciclicamente, col Re o con la Repubblica, un passo avanti e due indietro. Come dice lei, l’acqua (sempre meno abbondante) finisce in Po. Dal Po, quest’estate, la ripomperemo in salita. Serve un invaso grande? Più invasi piccoli? Non saprei. Ma sono quasi certo che tra un secolo ne staranno ancora parlando.