Torrini, dal trip-hop al folk. Stasera prima europea al Valli

Dal trip-hop al folk, da Björk a Nick Drake: Emilíana Torrini affascina il pubblico con una voce inimitabile e composizioni innovative. Al Festival Aperto – prima italiana del nuovo tour europeo – stasera 20.30, al Valli arriva Emiliana Torrini (foto), cantautrice islandese di origini italiane, che ritorna in Italia nella terra del padre per raccontare Miss Flower, titolo del suo nuovo album, che racconta di una storia vera. Emilíana Torrini e l’amica Zoe, nel riordinare la soffitta di casa, trovano una scatola piena di lettere, diari e fotografie appartenenti alla madre di Zoe, da poco scomparsa. Un’eccezionale vita segreta di cui la figlia era all’oscuro. Una donna straordinaria, Geraldine Flower, con una storia altrettanto straordinaria: nove proposte di matrimonio senza mai sposarsi, amante di un diplomatico statunitense associato alla Ci e di un suonatore di tamburi d’acciaio di Trinidad. Da adolescente aveva persino portato a spasso un cucciolo di leone per i cimiteri londinesi come lavoro notturno part-time. Affascinata dalle vicende romanzesche, Emiliana ha deciso di riportare Miss Flower in vita, sotto forma di racconti musicati; un appassionato omaggio alla nostra vita interiore e alla potenza dell’amicizia. Miss Flower, che arriva a circa 10 anni dal precedente album da solista della cantautrice italo islandese (il padre è di Napoli), è un concentrato d’intimità, una raccolta di brani intensi, a volte minimali dal punto di vista sonoro, con pochissimi strumenti ma tutti dosati e calibrati (biglietti interi 25 e 20 euro).

Stella Bonfrisco