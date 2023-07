Tortura e falso, agenti sospesi Oggi gli interrogatori di garanzia

Verranno ascoltati oggi, durante gli interrogatori di garanzia, i dieci operatori della penitenziaria che sono stati sospesi dal servizio nell’ambito di un’inchiesta che vede 14 agenti del carcere di Reggio Emilia indagati a vario titolo e in concorso tra loro per i reati di tortura, lesioni personali e falso in atto pubblico per tre diverse relazioni di servizio.

"Incappucciato, denudato, calpestato con gli scarponi e preso a calci e pugni nel costato sotto le telecamere", dicono le accuse. Un presunto doppio pestaggio, che il giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia Luca Ramponi ha definito "brutale, feroce e assolutamente sproporzionato rispetto al comportamento del detenuto". L’episodio sarebbe avvenuto il 3 aprile scorso nel penitenziario di Reggio ai danni di un carcerato quarantenne tunisino, che poi lo ha denunciato in un esposto. "Il detenuto era stato sanzionato con l’isolamento. Mentre si dirige verso le celle, le telecamere riprendono come sia stato incappucciato con una federa, messo pancia a terra con uno sgambetto e poi ripetutamente preso a pugni, pedate, trattenuto per gli arti superiori e inferiori. Gli hanno camminato sopra con gli scarponi, per immobilizzarlo fuori da ogni norma consentita", ha detto il procuratore capo Calogero Gaetano Paci. "Calpestamento, denudamento e deprivazione sensoriale con un cappuccio improvvisato stretto a cappio attorno al collo sono mezzi usati in ben altri luoghi: campi di prigionia, lager, gulag e similari", ha scritto il gip Luca Ramponi nella sua ordinanza.