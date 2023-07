Tortura e falso, dieci agenti sospesi "Nell’ultimo mese 15 colleghi feriti"

di Giulia Beneventi

L’inchiesta aperta dalla Procura reggiana sul pestaggio di un detenuto tunisino nel carcere di via Settembrini, per cui 10 agenti di polizia penitenziaria sono stati sospesi dal servizio, inevitabilmente sferza un duro colpo alla carenza d’organico già endemica nel settore carcerario (a Reggio il personale sfiora il 20% in meno del fabbisogno).

Di quei sette minuti "brutali e disumanizzanti" – come sono stati definiti dal procuratore capo di Reggio Calogero Gaetano Paci – un trattamento "da campo di prigionia, lager o da gulag" – per usare le parole del giudice per le indagini preliminari Luca Ramponi, nella sua ordinanza di applicazione delle dieci misure cautelari – dovranno rispondere in tutto 14 agenti indagati a vario titolo e in concorso tra loro dei reati di tortura, lesioni e falso.

E nel frattempo i dieci sospesi saranno rimpiazzati, non senza fatica nel reperimento, da altri agenti della regione.

"Speriamo che riescano a essere tutti operativi in pochi giorni – dice Michele Malorni, 51 anni, segretario provinciale Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) –. Teniamo conto però che nel nostro distretto, che comprende l’Emilia-Romagna e le Marche, soffriamo già una carenza di 900 unità in organico".

Qual è la situazione invece nella nostra provincia?

"Allo stato attuale, contando anche i dieci sostituti in arrivo, abbiamo 187 unità in campo a fronte delle 230 che sarebbero previste in pianta stabile".

Quando arriveranno i sostituti?

"In maniera graduale stanno diventando tutti operativi. Considerato anche il delicato periodo delle ferie che si avvicina, il provveditore dell’amministrazione penitenziaria di Emilia-Romagna e Marche, Gloria Manzelli, si è adoperata immediatamente per reperire altre risorse. Questa sua attenzione è stata molto apprezzata".

A conti fatti, però, la carenza resta.

"Non solo resta, è una problematica purtroppo di lunga data, nella nostra provincia e regione così come in tutto il territorio nazionale. A fine mese, tra l’altro, ci dovrebbe essere il termine di un corso per neo agenti: spero che il capo del nostro dipartimento e il ministero possano prestare un riguardo particolare al reparto di Reggio. Pare siano già previste 11 unità da integrare, ma l’ideale sarebbe averne almeno il doppio".

Quanto all’inchiesta, la direttrice del carcere ha chiesto uno sforzo maggiore in questo momento agli agenti ancora operativi?

"Li ha incontrati il giorno della notifica dei provvedimenti, per mostrare loro vicinanza, ma non è stato richiesto nessun turno extra. Noi come sindacato, invece, chiediamo che tutto si possa concludere nel più breve tempo possibile. Abbiamo fiducia nella giustizia e confidiamo in una svolta che ci permetta di lavorare in serenità, anche se sicuramente il nostro è un lavoro difficile".

Si riferisce alle aggressioni al personale?

"Sì, anche. Premesso che ognuno di noi entrando in carcere sa bene di esporsi a dei rischi, negli ultimi mesi sono avvenute a danno di agenti penitenziari reggiani almeno quindici aggressioni, anche gravi".

Per esempio?

"Qualche mese fa un agente si è dovuto operare in seguito a uno schiacciamento della cornea, dopo essere stato colpito a un occhio con un pugno, altri ancora sono tornati a casa con le falangi dei mignoli rotte. Purtroppo questo è un problema che noi viviamo ogni giorno".

E ora, dopo la notizia degli agenti indagati e considerando che siete sotto organico, avete timore che scoppi una rivolta o, più in generale, si inaspriscano gli atteggiamenti violenti dei detenuti?

"Non temiamo alcuna forma di reazione e sicuramente non accetteremo provocazioni, questo fa parte della nostra capacità nel gestire la struttura e la popolazione detenuta. Noi lavoriamo sempre nella piena osservanza delle regole e nel rispetto della dignità personale. Tant’è che alcuni detenuti ci ringraziano per il nostro servizio, e moltissimi di loro si impegnano quotidianamente in attività lavorative, scolastiche e anche culturali. Detto questo, il caso del singolo detenuto che intende cavalcare l’onda per creare disordini non lo posso escludere. E spero anche di non dovermi ricredere in futuro".