Torture in cella, via alla perizia sui telefonini

È stato conferito l’incarico al perito che ha copiato il contenuto dei telefonini sequestrati agli agenti della polizia penitenziaria indagati per il presunto pestaggio e le torture ad un detenuto 40enne tunisino in carcere a Reggio il 3 aprile scorso.

La Procura aveva infatti disposto un accertamento tecnico irripetibile sui cellulari sequestrati il 13 luglio – giorno in cui sono state applicate loro le misure coercitive e interdittive – per scandagliarne la memoria. I legali delle difese non hanno ancora nominato i propri consulenti di parte, lo faranno successivamente per poter avere accesso all’hard disk col contenuto dei telefonini.

Sott’inchiesta sono finiti quattordici uomini: il gip Luca Ramponi ha disposto la sospensione dai pubblici uffici per un anno per otto persone, per le quali è formulato il reato di tortura, e per dieci mesi per altre due, oltre all’obbligo di firma cumulativo per cinque agenti. Nelle settimane scorse il gip aveva poi revocato la misura interdittiva di durata annuale per un giovane che si era sottoposto all’interrogatorio di garanzia decidendo – l’unico fra tutti – di rispondere alle domande, dicendo di aver agito in modo corretto. Alla base delle accuse mosse, all’interno del fascicolo coordinato dal pm Maria Rita Pantani, vi è la denuncia sporta dal detenuto, che ha trovato riscontro, a detta della Procura, sia nei filmati delle telecamere interne sia nelle testimonianze di operatori e altri detenuti. Ora si aggiungeranno altre verifiche sui cellulari, che sono state affidate alla polizia scientifica di Bologna. Le altre parti potranno a loro volta nominare consulenti tecnici oppure chiedere di fare un incidente probatorio davanti al gip.

La vicenda è nata quando il detenuto è uscito dalla stanza della direttrice dopo che per lui era stato deciso l’isolamento per condotte che avrebbero violato il regolamento del carcere. Sarebbe stato incappucciato con una federa di un cuscino, messo a terra e preso a pugni e pedate, sollevato a mezz’aria e denudato; poi picchiato una seconda volta. Si sarebbe autolesionato con i pezzi del lavandino rotto poco prima per attirare l’attenzione, finché un medico e un detenuto non sono accorsi in suo aiuto.