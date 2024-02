Torture e pestaggio al detenuto in carcere, Piantedosi: “Inaccettabile”

Reggio Emilia, 10 febbraio 2024 - Il video del pestaggio subito da un detenuto nel carcere di Reggio Emilia il 3 aprile 2023 continua a provocare reazioni di condanna, tra cui quella del ministro dell'Interno Piantedosi. Per quel terribile episodio, a marzo dieci agenti saranno in udienza preliminare. Il garante dei detenuti dell’Emilia Romagna Roberto Cavalieri parla di una “pagina nera della gestione carceraria nella nostra regione" e di “metodi illegali”.

Frame del video del detenuto incappucciato pestato da 10 agenti nel carcere di Reggio Emilia

La vittima, nel denunciare, raccontava il suo terrore di fronte a tanta violenza e anche la paura di ritorsioni.

Piantedosi: "Non sono cose accettabili"

Sul caso, dicevamo, interviene oggi anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che durante una visita ad Imola, risponde così a chi gli chiedeva una reazione al video del pestaggio: "Fermo restando che tutto deve essere accertato nelle sedi competenti e quindi dare giudizi molto netti preventivamente è sempre qualcosa che deve avere un certo riguardo - premette il ministro - è ovvio che non sono cose accettabili. Ogni volta che una persona è ristretta, sotto la vigilanza di organi dello Stato, deve essere assicurata la dignità della persona in modo duplice rispetto alle normali condizioni".

Il racconto della vittima: "Terrore puro"

"È stato un lungo momento di terrore puro, in cui ho pensato che non avrebbero mai smesso", aveva raccontato nella denuncia alla Procura il 43enne. "Ho esposto al mio avvocato - proseguiva - la mia ferma volontà di denunciare l'accaduto, perché come io sto pagando per gli errori che ho fatto, è giusto che chi mi ha picchiato, approfittando del mio stato detentivo e della circostanza che fossi ammanettato e in minoranza, risponda legalmente di ciò che ho fatto. Sono consapevole dei rischi che posso correre denunciando tutto questo proprio mentre sono nello stesso carcere, ma non è giusto quello che è successo".

"Temo possa succedere ancora"

"Devo ammettere che nonostante credo sia giusto denunciare quello che è successo - continua il detenuto - ho molta paura che possa risuccedere, anche perché quello che è successo quel giorno e quello che ho provato non lo dimenticherò mai. In queste notti non riesco a dormire perché ripenso a quanta paura ho avuto di morire e a tutta quella forza e violenza che è stata usata nei miei confronti mentre ero a terra e ammanettato".