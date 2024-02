Totem e schede turistiche sui palazzi della città

Trovare la strada (Wayfinding) è il concetto chiave da cui l’Amministrazione comunale è partita per la realizzazione di un nuovo progetto, nell’ambito del piano strategico per il turismo e la cultura, che prevede la collocazione di 76 nuovi cartelli per indirizzare, segnalare e illustrare monumenti, eccellenze e luoghi di Reggio. Da fine febbraio i turisti potranno contare su un’ottantina di elementi posizionati nelle vie e piazze della città, che vanno a comporre una innovativa segnaletica turistica, "che non c’era e mira a rendere Reggio più attrattiva, sul modello delle segnaletiche più evolute, vicino a noi a Modena e Ferrara – dichiara Annalisa Rabitti, assessora a Cultura, Marketing territoriale e turismo - I cartelli accoglieranno il turista alle porte del centro e in luoghi nevralgici del trasporto pubblico, con mappe e indicazioni, lo accompagneranno nei percorsi verso i siti di interesse e, in corrispondenza di ciascun punto, illustreranno statue, piazze e contesto urbano".

Primo passo di un progetto che verrà aggiornato e implementato nel tempo con una ulteriore documentazione, volto sì ad accrescere l’accoglienza ma anche la conoscenza dei beni da parte dei residenti. "C’è la necessità di riconoscere nuovi luoghi – aggiunge Rabitti – nell’ottica di un turismo non solo di business, ma leisure". Intervento di infrastrutturazione morbida, la segnaletica si compone di 8 plance nei principali punti di accesso al centro, che sono piazzale Fiume, piazza Diaz, piazza Duca d’Aosta, piazza Tricolore, piazzale Zucchi, piazza Lombardini, stazione fs centrale e AV mediopadana. Otto i totem posizionati nelle piazze della città e 30 i cartelli direzionali per raggiungere i totem e, da qui, scoprire i beni storico-artistici di Reggio. Trenta ‘leggi’ descriveranno altrettanti monumenti, Palazzo dei Musei, Galleria Parmeggiani, Teatro Valli, Teatro Ariosto, Palazzo Dossetti, Parco del Popolo, spazio Gerra, Sinagoga, Palazzo Ducale, Chiesa di S. Stefano, Basilica della Ghiara e relativi Chiostri, Palazzo Magnani, Chiese di S. Agostino e del Cristo, Biblioteca Panizzi, Museo e sala Tricolore, Cattedrale, Museo Diocesano, Basilica di S. Prospero, Chiesa SS. Girolamo e Vitale, Chiostri di S. Pietro, Chiostri di S. Domenico, Palazzo Da Mosto, Porta Santa Croce, Via Emilia, Palazzo del Capitano del Popolo, Reggia di Rivalta, Mauriziano. Sui pannelli, un codice QR rimanda al sito turistico www.reggioemiliawelcome.it e alla web app www.visitareggio.it. Il piano viene attuato all’indomani della presentazione del brand #Bellastoria del Ducato Estense alla Bit-Borsa internazionale del Turismo, con l’obiettivo primario di sviluppare e consolidare marketing e valorizzazione storico-artistica e culturale di Reggio, come da Piano Strategico avviato nel 2021. Ci si rivolge a un viaggiatore curioso e attivo, in cerca di una meta accogliente (Reggio nel Settecento era ‘città gentile’) pronto ad apprezzare il modo di vivere reggiano, trascorrendo tempo in una città aperta, contemporanea, accessibile, e ricca di un’offerta culturale capace di stupire.