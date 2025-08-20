Totem esplicativi e lettere di sollecito. I mezzi per accelerare i pagamenti

Ammonta a circa 2 milioni e mezzo di euro l’importo che l’Ausl di Reggio Emilia deve recuperare in riferimento agli accessi in codice bianco o verde al Pronto Soccorso, alle visite specialistiche in day service e agli esami istologici. Per incamerarli gli uffici amministrativi dell’Azienda hanno inviato, nel periodo 2020-2024, mediamente 50mila comunicazioni all’anno ai cittadini ancora inadempienti per quanto riguarda quel tipo di prestazioni. Su questo percorso si inserisce anche la collaborazione della stessa all’azione di recupero recentemente lanciata dall’Assessorato Regionale alla Sanità.

Dunque anche nei nostri nosocomi sarà possibile vedere installati, nelle prossime settimane e mesi, dei "totem" informativi dove il cittadino potrà verificare in presa diretta se ha ancora degli insoluti da pagare. Anche perché, molto spesso, si tratta di mere dimenticanze e non di malafede. Per tale ragione l’Ausl procede, con le richieste di recupero a passi graduali. Dapprima la citata comunicazione, quale promemoria, inviata anche, per chi ne è dotato, sul Fascicolo Sanitario Elettronico. Con questo sistema, nel reggiano, mediamente già il 60% dei pazienti interessati versa il dovuto.

Qualora però non venisse adempiuto a quello che, comunque, è un dovere civico, l’ente dapprima agisce in forma bonaria inviando una seconda lettera di sollecito. In questa fase, sempre considerando un valore medio, un altro 20% si mette in regola. Solitamente quindi sono 2 reggiani su 10, tra quelli coinvolti nel mancato pagamento a vedersi inseriti nei ruoli dell’Agenzia delle Entrate che poi attua le procedure di legge per la riscossione coatta.

L’assessorato alla Sanità ha comunicato che, nel 2024, risultavano ancora quasi 246mila gli emiliano-romagnoli che non avevano pagato i dovuti ticket, e sono 40 mila circa quelli del nostro territorio. un dato che fa decisamente riflettere. Molti di più sono gli utenti inadempiente nelle provincia del capoluogo di regione, nel Bolognese, dove sono state 100mila le lettere inviate in media durante l’anno, e in Romagna, dove per il conteggio delle lettere inviate si arriva circa sulle 90mila unità spedite.

g. g.