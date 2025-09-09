Tour del Carlino in città. Emozioni e racconti per 140 anni di storia

Il Resto del Carlino celebra quest’anno i suoi 140 anni di storia e di impegno per l’informazione locale, nazionale e internazionale. Il tour del giornale che si dipana tra le città del territorio di diffusione (Emilia, Romagna e Marche) arriva finalmente anche a Reggio Emilia. L’appuntamento con i lettori e con tutti i cittadini è esattamente fra una settimana: martedì 16 settembre alle 18 nella sala degli Specchi del teatro municipale Romolo Valli.

Un evento speciale che vuole raccontare il radicamento del Carlino nella realtà reggiana, raccontare le nostre radici e le eccellenze del territorio a partire dal passato per aprirsi al futuro. L’evento si aprirà con l’intervento del vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini. Poi saliranno sul palco dell’aula, con la formula ‘Caffè Carlino, tutti gli ospiti della manifestazione.

Rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, dello sport e della società civile per una riflessione a 360° sulla realtà del territorio. Tra gli invitati l’aquila di Ligonchio, Iva Zanicchi, il leader dei Nomadi Beppe Carletti, il sindaco Marco Massari, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, l’assessore regionale Alessio Mammi, il direttore de I Teatri Paolo Cantù, il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano Nicola Bertinelli, l’attore-agricoltore Andrea Gherpelli,’artista Max Collini, il fumettista Giuseppe Camuncoli e Jessica Ferreri (direttrice della Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia), l’allenatore Davide Dionigi e il capitano della Reggiana Paolo Rozzio, il capitano Michele Vitali e il general manager Marco Sambugaro della Pallacanestro Reggiana, Alessandro Medici (direttore marketing e commerciale Cantina Medici Ermete), Giuliano Razzoli (campione olimpico e presidente Consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia).

Saranno i giornalisti del Carlino a intervistare gli ospiti su ciò che rappresentano, ma soprattutto sul rapporto con la città e i reggiani. In occasione della celebrazione del 140° anniversario, il Resto del Carlino di Reggio Emilia regalerà anche ai propri lettori un ricco fascicolo speciale con interviste ai protagonisti della vita cittadina, foto e racconti storici, riflessioni sulle principali problematiche del territorio e focus sulle prospettive di sviluppo nei principali campi della società e dell’economia.

Al termine della serata il Carlino offrirà a tutti gli intervenuti un brindisi festoso per rinnovare un ‘patto’ che dura da 140 anni: un giornale al servizio dei lettori e della città. Per partecipare all’evento alla Sala degli Specchi iscriversi al link: ilrestodelcarlino.it/140/tour-reggioemilia